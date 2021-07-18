Юрист перечислила ошибки, которые могут лишить наследства

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Названы ошибки, которые могут привести к потере наследства. Их перечислила заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская в беседе с агентством "Прайм".

В частности, лишиться наследства можно из-за незнания закона или нежелания обращаться за помощью к юристу или нотариусу. Петропольская пояснила, что российские законы имеют большое количество правовых тонкостей.

"Лучше всего не тратить время на поиски информации в сети, а сразу же обращаться в нотариальную контору", – порекомендовала юрист.

Гражданин также лишится наследства, если пропустит сроки вступления в него. Петропольская подчеркнула, что большинство таких случаев не связаны с уважительными причинами.

Кроме того, при неуважительном отношении к наследодателю наследство можно оспорить в суде. Существует вероятность, что наследник будет признан недостойным, заключила эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как не потерять наследственную квартиру. Нотариус Сергей Поляков отмечал, что принять наследство необходимо в течение полугода с момента смерти владельца. В ином случае оно может перейти к наследникам следующих порядков или государству.