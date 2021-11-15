Юрист рассказал, какое наказание грозит за незаконную установку камеры в подъезде

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Неправильная установка камеры видеонаблюдения в подъезде, на лестничной клетке или в общем коридоре многоквартирного дома может обернуться уголовным наказанием вплоть до лишения свободы. Об этом РИА Недвижимость рассказал юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров.

По словам эксперта, устанавливать камеры в подъезде жилого дома для обеспечения безопасности и сохранности личного имущества закон не запрещает. Однако согласие на это должны дать более половины жильцов дома, поскольку камеры зачастую устанавливаются на потолок и стены, считающиеся общедомовым имуществом.

Если камера была установлена без согласия соседей, управляющая компания или ТСЖ могут потребовать демонтировать устройство. При этом заставить снять устройство может только суд.

Юрист отметил, что универсальных правил по установке камеры видеонаблюдения в подъезде не существует. Однако согласно статье 137 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, камера не может быть направлена на дверь соседей, если при ее открытии будет видно, что происходит в чужой квартире.

"Нарушитель должен будет компенсировать пострадавшему моральный вред, размер компенсации определит суд. Кроме того, владельцу камеры может грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет", – пояснил Хантемиров.

По словам эксперта, на практике суд чаще всего ограничивается штрафом. К наказанию в виде лишения свободы могут прибегнуть в том случае, если владелец камеры разместил видеозапись с устройства в интернете, социальных сетях или соседских чатах, а информация на видео нанесет репутационный ущерб потерпевшему.

Приговорить к лишению свободы могут и владельца устройства, который ранее был осужден по любым статьям Уголовного кодекса.

Юрист добавил, что согласовывать камеру, устанавливаемую в дверной глазок, не нужно, поскольку она не затрагивает общедомовое имущество. Использовать ее также разрешено лишь для защиты имущества и обеспечения безопасности близких, например в качестве видеодомофона.

"В случае если потерпевший докажет, что видеокамера в глазке входной двери использовалась с целью слежки, то за данное нарушение виновный рискует получить наказание по статье 138 УК РФ со штрафом до 80 тысяч рублей или исправительными работами на срок до одного года", – подчеркнул Хантимиров.

Ранее заместитель генерального директора по правовым вопросам ГК "Юнисервис" Жанна Дубровская рассказала про новые штрафы для хозяев квартир. Отвечать придется за выброс опасного для здоровья мусора вплоть до батареек, за замену счетчиков не вовремя и за порчу имущества в рекреационных и придомовых зонах.

