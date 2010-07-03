В Москве жильцы поспорили об открытии кошкам доступа в подвал

В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлены кошки, запертые в подвале одного из домов на Большой Филевской улице. На заваренной решетке висело объявление домового комитета, который таким образом выступил против содержания и кормления животных. Разбираемся, кто прав в этой истории и как можно спасти запертых кошек.
"Это человечно вообще?"
Запертых в подвале животных обнаружили в доме 45, корпусе 2, на Большой Филевской улице. На кадрах видеоролика, который попал в соцсети, видно, как за заваренной решеткой находились минимум два кота. Мужчина, который снимал и комментировал происходящее, воззвал к совести тех, кто так поступил с животными.
"Кошки не могут выбраться из подвала. Их просто заварили металлическими пластинами. Скажите мне, пожалуйста, какой человек такое может вообще придумать? Я пытался их покормить. Они, к сожалению, заперты и не могут оттуда выбраться никак. Кошмар, как вы считаете, это человечно вообще?" – задается вопросом комментатор.
Мужчина также заснял объявление, подписанное неким домовым комитетом, которое было прикреплено к решетке. В нем говорилось, что жильцы категорически против содержания и кормления животных.
Пользователи соцсетей забили тревогу, после чего на место приехали коммунальные службы и выломали решетки. Замуровали животных там специально или про них просто забыли, пока остается неизвестным. По неподтвержденной информации, на домовой комитет было подано заявление в полицию.
В Москве на сегодняшний день действует распоряжение, согласно которому животные могут беспрепятственно попадать в подвалы через продухи или слуховые окна. В сентябре заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков распорядился проверить, чтобы в жилых домах был открыт хотя бы один продух.
Вечный спор
Замуровывать животных в подвале категорически запрещено, сказала Москве 24 член-корреспондент Академии жилищно-коммунального хозяйства, член экспертного совета Госдумы по ЖКХ и жилищной политике Татьяна Подберецкая.
"На самом деле в Москве постоянно идет война между сторонниками и противниками того, что животные живут в подвалах. В данной ситуации единого подхода к решению проблемы нет. На мой взгляд, нужно проводить общее собрание и стараться прийти к компромиссу. И обратиться в управляющую компанию, чтобы подумать, как правильно все устроить", – говорит Подберецкая.
Эксперт подчеркнула, что кошки, которые живут в подвалах, помогают отлавливать грызунов. Это особенно актуально, если неподалеку от дома находятся продуктовые магазины.
Бездомных кошек заперли в подвале дома на Большой Филевской улице
В свою очередь, юрист, президент фонда "Забытые животные" Анастасия Комагина в разговоре с Москвой 24 отметила, что первоочередная задача в этой ситуации – спасти животных. Для этого волонтерам зоозащитных организаций лучше всего договориться с жильцами и управляющей компанией, чтобы зайти в подвал и дать им забрать кошек.
"Если есть люди, которые против животных в подвале, то даже если их освободят, добром это не закончится. Бывает, что их начинают травить крысиным ядом, а однажды был дикий случай, когда в подвал и вовсе запустили собак. Сторонники и противники в споре начинают друг друга ненавидеть, а страдают из-за этого животные", – говорит Комагина.
Статья "Жестокое обращение с животными" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Если преступление совершено группой лиц или по предварительному сговору – от трех до пяти лет.