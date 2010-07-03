Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:31

Главная / Истории /

В Москве жильцы поспорили об открытии кошкам доступа в подвал

Коты раздора. Почему животные в подвалах рассорили москвичей
общество животные

В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлены кошки, запертые в подвале одного из домов на Большой Филевской улице. На заваренной решетке висело объявление домового комитета, который таким образом выступил против содержания и кормления животных. Разбираемся, кто прав в этой истории и как можно спасти запертых кошек.

"Это человечно вообще?"

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Запертых в подвале животных обнаружили в доме 45, корпусе 2, на Большой Филевской улице. На кадрах видеоролика, который попал в соцсети, видно, как за заваренной решеткой находились минимум два кота. Мужчина, который снимал и комментировал происходящее, воззвал к совести тех, кто так поступил с животными.

"Кошки не могут выбраться из подвала. Их просто заварили металлическими пластинами. Скажите мне, пожалуйста, какой человек такое может вообще придумать? Я пытался их покормить. Они, к сожалению, заперты и не могут оттуда выбраться никак. Кошмар, как вы считаете, это человечно вообще?" – задается вопросом комментатор.

Мужчина также заснял объявление, подписанное неким домовым комитетом, которое было прикреплено к решетке. В нем говорилось, что жильцы категорически против содержания и кормления животных.

Убедительная просьба не портить общедомовое имущество – выламывать решетки, в противном случае мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы.
из объявления

Пользователи соцсетей забили тревогу, после чего на место приехали коммунальные службы и выломали решетки. Замуровали животных там специально или про них просто забыли, пока остается неизвестным. По неподтвержденной информации, на домовой комитет было подано заявление в полицию.

В Москве на сегодняшний день действует распоряжение, согласно которому животные могут беспрепятственно попадать в подвалы через продухи или слуховые окна. В сентябре заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков распорядился проверить, чтобы в жилых домах был открыт хотя бы один продух.

Вечный спор

Полиция выломала решетку, и кошек спасли. Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Замуровывать животных в подвале категорически запрещено, сказала Москве 24 член-корреспондент Академии жилищно-коммунального хозяйства, член экспертного совета Госдумы по ЖКХ и жилищной политике Татьяна Подберецкая.

Это не только не по-человечески. Представьте, если они там погибнут, весь дом будет страдать от этого запаха. Категорически нельзя замуровывать кошек в подвалах.
Татьяна Подберецкая
член-корреспондент Академии жилищно-коммунального хозяйства

"На самом деле в Москве постоянно идет война между сторонниками и противниками того, что животные живут в подвалах. В данной ситуации единого подхода к решению проблемы нет. На мой взгляд, нужно проводить общее собрание и стараться прийти к компромиссу. И обратиться в управляющую компанию, чтобы подумать, как правильно все устроить", – говорит Подберецкая.

Эксперт подчеркнула, что кошки, которые живут в подвалах, помогают отлавливать грызунов. Это особенно актуально, если неподалеку от дома находятся продуктовые магазины.

Бездомных кошек заперли в подвале дома на Большой Филевской улице

В свою очередь, юрист, президент фонда "Забытые животные" Анастасия Комагина в разговоре с Москвой 24 отметила, что первоочередная задача в этой ситуации – спасти животных. Для этого волонтерам зоозащитных организаций лучше всего договориться с жильцами и управляющей компанией, чтобы зайти в подвал и дать им забрать кошек.

"Если есть люди, которые против животных в подвале, то даже если их освободят, добром это не закончится. Бывает, что их начинают травить крысиным ядом, а однажды был дикий случай, когда в подвал и вовсе запустили собак. Сторонники и противники в споре начинают друг друга ненавидеть, а страдают из-за этого животные", – говорит Комагина.

Доказать жестокое обращение с животными в данном случае крайне сложно. Те, кто это сделали, скажут, что просто заварили решетку, не знали, что там кошки, и не хотели их смерти. А жестокое обращение с животными – преступление умышленное.
Анастасия Комагина
юрист, президент фонда "Забытые животные"

Статья "Жестокое обращение с животными" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Если преступление совершено группой лиц или по предварительному сговору – от трех до пяти лет.

Читайте также

Камзин Никита

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать