В Москве жильцы поспорили об открытии кошкам доступа в подвал

В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлены кошки, запертые в подвале одного из домов на Большой Филевской улице. На заваренной решетке висело объявление домового комитета, который таким образом выступил против содержания и кормления животных. Разбираемся, кто прав в этой истории и как можно спасти запертых кошек.



"Это человечно вообще?"

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Запертых в подвале животных обнаружили в доме 45, корпусе 2, на Большой Филевской улице. На кадрах видеоролика, который попал в соцсети, видно, как за заваренной решеткой находились минимум два кота. Мужчина, который снимал и комментировал происходящее, воззвал к совести тех, кто так поступил с животными.

"Кошки не могут выбраться из подвала. Их просто заварили металлическими пластинами. Скажите мне, пожалуйста, какой человек такое может вообще придумать? Я пытался их покормить. Они, к сожалению, заперты и не могут оттуда выбраться никак. Кошмар, как вы считаете, это человечно вообще?" – задается вопросом комментатор.

Мужчина также заснял объявление, подписанное неким домовым комитетом, которое было прикреплено к решетке. В нем говорилось, что жильцы категорически против содержания и кормления животных.





из объявления Убедительная просьба не портить общедомовое имущество – выламывать решетки, в противном случае мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

Пользователи соцсетей забили тревогу, после чего на место приехали коммунальные службы и выломали решетки. Замуровали животных там специально или про них просто забыли, пока остается неизвестным. По неподтвержденной информации, на домовой комитет было подано заявление в полицию.

В Москве на сегодняшний день действует распоряжение, согласно которому животные могут беспрепятственно попадать в подвалы через продухи или слуховые окна. В сентябре заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков распорядился проверить, чтобы в жилых домах был открыт хотя бы один продух.



Вечный спор

Полиция выломала решетку, и кошек спасли. Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Замуровывать животных в подвале категорически запрещено, сказала Москве 24 член-корреспондент Академии жилищно-коммунального хозяйства, член экспертного совета Госдумы по ЖКХ и жилищной политике Татьяна Подберецкая.





Татьяна Подберецкая член-корреспондент Академии жилищно-коммунального хозяйства Это не только не по-человечески. Представьте, если они там погибнут, весь дом будет страдать от этого запаха. Категорически нельзя замуровывать кошек в подвалах.

"На самом деле в Москве постоянно идет война между сторонниками и противниками того, что животные живут в подвалах. В данной ситуации единого подхода к решению проблемы нет. На мой взгляд, нужно проводить общее собрание и стараться прийти к компромиссу. И обратиться в управляющую компанию, чтобы подумать, как правильно все устроить", – говорит Подберецкая.

Эксперт подчеркнула, что кошки, которые живут в подвалах, помогают отлавливать грызунов. Это особенно актуально, если неподалеку от дома находятся продуктовые магазины.



Бездомных кошек заперли в подвале дома на Большой Филевской улице

В свою очередь, юрист, президент фонда "Забытые животные" Анастасия Комагина в разговоре с Москвой 24 отметила, что первоочередная задача в этой ситуации – спасти животных. Для этого волонтерам зоозащитных организаций лучше всего договориться с жильцами и управляющей компанией, чтобы зайти в подвал и дать им забрать кошек.

"Если есть люди, которые против животных в подвале, то даже если их освободят, добром это не закончится. Бывает, что их начинают травить крысиным ядом, а однажды был дикий случай, когда в подвал и вовсе запустили собак. Сторонники и противники в споре начинают друг друга ненавидеть, а страдают из-за этого животные", – говорит Комагина.





Анастасия Комагина юрист, президент фонда "Забытые животные" Доказать жестокое обращение с животными в данном случае крайне сложно. Те, кто это сделали, скажут, что просто заварили решетку, не знали, что там кошки, и не хотели их смерти. А жестокое обращение с животными – преступление умышленное.

Статья "Жестокое обращение с животными" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Если преступление совершено группой лиц или по предварительному сговору – от трех до пяти лет.

