Россиян захотели обязать поставить решетки на окна ради кошек

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Активисты Российской общественной инициативы (РОИ) предложили обязать живущих с кошками граждан поставить решетки на окна жилых домов.
Таким образом общественники планируют уберечь домашних животных от падения, что снизит риск гибели.
Требование касается тех владельцев кошек, которые проживают в квартирах на втором этаже и выше. Если инициативу поддержат, то жильцов обяжут оборудовать решетки.
Причем размер отверстий должен будет составлять четыре квадратных сантиметра. В качестве альтернативы предлагается использовать сетки-"антикошки".
Предполагается, что установку владельцы квартир должны обеспечить за собственный счет.
Специалист столичного Депздрава Андрей Тяжельников ранее рассказал, что кошачье мурлыканье благотворно влияет на нервную систему и психику человека.