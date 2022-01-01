Юрист объяснила, как лечиться по полису ОМС в частных клиниках

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Россиянам рассказали о возможности проходить лечение в частных клиниках, используя полис обязательного медицинского страхования. Об этом сообщила юрист практики здравоохранения и технологии BGP Litigation Анастасия Мырсина в интервью агентству "Прайм".

По словам эксперта, для получения медицинской помощи в частной клинике организации необходимо предоставить уведомление в территориальный фонд ОМС. Проверить участие той или иной клиники в программе госгарантий можно на специальных сайтах.

Кроме того, в медорганизации должны сообщать пациентам о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий, продолжила юрист.

"При обращении в частную клинику вас обязаны проинформировать о возможности получения медицинских услуг в рамках ОМС", – подтвердила Мырсина.

Юрист добавила, что в ряде случаев бесплатные услуги в частных клиниках будут недоступны. В частности, отказ может последовать при отсутствии гражданства РФ, на анонимных условиях и в некоторых прочих ситуациях.

Ранее москвичам рассказали, как будут работать медучреждения в праздники. Так, с 31 декабря по 9 января взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00. Медпомощь на дому будут оказывать с 08:00 до 20:00, принимать вызовы – до 19:30. Порядок оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 останется прежним.