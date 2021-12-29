График работы столичных учреждений соцзащиты изменится в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Столичные учреждения соцзащиты с 31 декабря по 9 января изменят график работы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Уточняется, что территориальные центры соцобслуживания (ТЦСО) и центры соцобслуживания, как и ранее, будут предоставлять допподдержку тем людям, которые находятся на режиме самоизоляции, а также людям от 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания.
В ТЦСО с 3 по 9 января можно будет получить подарочные коробки "С заботой о здоровье", а также подать заявления и документы на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные техсредства реабилитации.
В данном учреждении также можно будет подать заявление на выдачу и оформление направлений в протезно-ортопедические организации на изготовление изделий, на адресную соцпомощь, на получение гражданами старше 65 лет денежной компенсации взамен коробки "С заботой о здоровье".
Жителей столицы предупредили, что центры "Московского долголетия" не будут принимать посетителей с 31 декабря по 2 января. А с 31 декабря по 9 января будут закрыты специализированный центр занятости "Моя карьера" и центр занятости населения "Моя работа". Не будут принимать москвичей с 31 декабря по 9 января также и центры социальной помощи семье и детям и центры поддержки семьи и детства.
Москвичам напомнили, что, если будет нужна оперативная социальная помощь, включая и психологическую поддержку ребенку, будет предоставлена возможность связываться с горячей линией "Ребенок в опасности" по номеру 051. Уточняется, что она работает круглосуточно.
В привычном режиме будут работать Центр соцадаптации имени Глинки и его филиалы, а на улицах города будут открыты пункты обогрева, сообщили в пресс-службе.
Ранее москвичам также рассказали, как будут работать медучреждения в праздники. Так, с 31 декабря по 9 января взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00. Медпомощь на дому будут оказывать с 08:00 до 20:00, принимать вызовы – до 19:30. Порядок оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 останется прежним.
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