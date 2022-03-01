Москва выставила на торги 17 нежилых помещений по льготной ставке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столица выставила на торги 17 нежилых помещений по льготной ставке. Общая площадь всех объектов составляет 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что аренда столичных нежилых объектов по льготной годовой ставке – одна из мер поддержки малого и среднего бизнеса в Москве, которую ввели в 2017 году. Кроме того, по словам Ефимова, с 2021 года право на участие в специализированных торгах получили и самозанятые.
Площадь сдаваемых объектов колеблется от 15 до 204 квадратных метров. Больше всего зданий расположено в СЗАО и СВАО столицы. По три помещения сдается в Северном округе и Юго-Восточном. На западе на торги выставлено два объекта.
Самое большое нежилое помещение площадью 204,4 квадратного метра находится на северо-востоке города в районе Ростокино на улице Бажова, доме 8. 14,9 "квадрата" – в столичном районе Марьино на Белореченской улице, доме 41, корпусе 2.
Отмечается, что в 2022 году начальная минимальная ставка аренды начинается от 5 тысяч рублей за один квадратный метр в год для помещений на первом этаже и выше, для подвальных помещений – от одной тысячи рублей.
У всех объектов, как отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, есть свободное назначение, они могут быть использованы под любые коммерческие цели в течение 10 лет.
"Предприниматели, арендующие у города помещение на льготных условиях на протяжении двух и более лет, также имеют право его преимущественного выкупа", – уточнил Щербаков.
Ранее стало известно, что в 2022 году перечень стартовых площадок по программе реновации планируют расширить на 10 территорий. По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, в городе ведется постоянный подбор территорий для нового жилищного строительства в рамках программы реновации.
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