Москва выставила на торги 17 нежилых помещений по льготной ставке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столица выставила на торги 17 нежилых помещений по льготной ставке. Общая площадь всех объектов составляет 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что аренда столичных нежилых объектов по льготной годовой ставке – одна из мер поддержки малого и среднего бизнеса в Москве, которую ввели в 2017 году. Кроме того, по словам Ефимова, с 2021 года право на участие в специализированных торгах получили и самозанятые.

Площадь сдаваемых объектов колеблется от 15 до 204 квадратных метров. Больше всего зданий расположено в СЗАО и СВАО столицы. По три помещения сдается в Северном округе и Юго-Восточном. На западе на торги выставлено два объекта.

Самое большое нежилое помещение площадью 204,4 квадратного метра находится на северо-востоке города в районе Ростокино на улице Бажова, доме 8. 14,9 "квадрата" – в столичном районе Марьино на Белореченской улице, доме 41, корпусе 2.

Отмечается, что в 2022 году начальная минимальная ставка аренды начинается от 5 тысяч рублей за один квадратный метр в год для помещений на первом этаже и выше, для подвальных помещений – от одной тысячи рублей.

У всех объектов, как отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, есть свободное назначение, они могут быть использованы под любые коммерческие цели в течение 10 лет.

"Предприниматели, арендующие у города помещение на льготных условиях на протяжении двух и более лет, также имеют право его преимущественного выкупа", – уточнил Щербаков.

Ранее стало известно, что в 2022 году перечень стартовых площадок по программе реновации планируют расширить на 10 территорий. По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, в городе ведется постоянный подбор территорий для нового жилищного строительства в рамках программы реновации.