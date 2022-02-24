В 2022 году перечень стартовых площадок по программе реновации расширят на 10 территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В 2022 году перечень стартовых площадок по программе реновации планируют расширить на 10 территорий. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, в городе ведется постоянный подбор территорий для нового жилищного строительства в рамках программы реновации.
"Сейчас в проработке находятся 10 площадок. Их градостроительный потенциал составляет более 190 тысяч квадратных метров. По предварительным подсчетам, новоселье смогут отпраздновать более 7 тысяч москвичей", – пояснил Бочкарев.
Он добавил, что включить данные территории в адресный перечень стартовых площадок могут уже в марте текущего года.
В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что новые площадки располагаются в 8 административных округах столицы: Центральном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Западном, Северо-Западном и ТиНАО. Половина из них освободилась после сноса старых многоквартирных домов.
"Со временем количество таких территорий будет возрастать по мере ускорения демонтажа старых зданий. Уже сейчас по программе реновации снесено 84 дома", – уточнил Левкин.
Ранее сообщалось, что в 2022 году по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию порядка 1,4 миллиона квадратных метров жилья. Под заселение между тем будет передано порядка 1,1 миллиона квадратных метров жилья, благодаря чему в новые квартиры смогут переехать около 37 тысяч горожан.
Около миллиона москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации
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