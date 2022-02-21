Свыше 12 тыс жителей ЗАО смогут переехать в новостройки по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Западном округе столицы переехать в новые дома по программе реновации смогут более 12 тысяч жителей. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в ЗАО в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию 25 жилых домов общей площадью более 340 тысяч квадратных метров.

"Новостройки округа находятся в семи районах: Кунцеве, Можайском, Очаково-Матвеевском, Проспекте Вернадского, Солнцеве, Филевском Парке и Филях-Давыдкове. Введенных площадей достаточно для переселения в общей сложности 12,5 тысячи москвичей – участников программы реновации", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

В округе были демонтированы 19 домов, еще 7 домов расселили и приготовили к сносу. В стадии проектирования находятся 22 объекта, строительно-монтажные работы ведутся на 14 площадках.

Всего в ЗАО в программу реновации включены 559 домов общей жилой площадью 1,7 миллиона квадратных метров. В них проживают около 105 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Очаково-Матвеевском в 2022 году по программе реновации передадут под заселение две новостройки. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, свыше 400 семей смогут приступить к переезду в новое жилье. Застройщик сдал в эксплуатацию два дома на улицах Большой Очаковской и Веерной. Расселение жителей из пятиэтажек планируется начать летом 2022 года.