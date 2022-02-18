Два дома по программе реновации передадут под заселение в Очаково-Матвеевском районе

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Две новостройки передадут под заселение по программе реновации в районе Очаково-Матвеевское в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
По словам заммэра столицы Андрея Бочкарева, свыше 400 семей смогут приступить к переезду в новое жилье. Застройщик сдал в эксплуатацию два дома на улицах Большой Очаковской и Веерной. Бочкарев подчеркнул, что расселение жителей из пятиэтажек планируется начать летом 2022 года.
Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что в районе подобраны семь стартовых площадок.
"Помимо введенных домов на Большой Очаковской и Веерной, заселяется дом № 11 на Матвеевской улице, еще четыре объекта проектируются", – поведал Левкин.
Он отметил, что в жилой корпус на Большой Очаковской улице переедут более 80 семей, а в дом на Веерной улице – 341 семья.
Гендиректор концерна "Крост" Алексей Добашин рассказал, что жителям будут доступны объекты образования, поликлиники и различные магазины.
"В доме на Большой Очаковской мы обустроили две эксплуатируемые террасы, которые жители смогут использовать как площадки для отдыха", – добавил Добашин.
Ранее сообщалось, что в Лосиноостровском районе началось строительство дома на 176 квартир в рамках программы реновации. Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что новостройка располагается по адресу улица Тайнинская, владение 9/5.
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