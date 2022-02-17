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17:00

Строительство дома по программе реновации началось в Лосиноостровском районе

городреновация

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство дома на 176 квартир в рамках программы реновации началось в Лосиноостровском районе, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что новостройка располагается по адресу улица Тайнинская, владение 9/5.

"В качестве основного облицовочного материала будет использован пиленый кирпич двух оттенков: базовым станет кофейный цвет, а из желтого кирпича будут добавлены крапинки. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2023 году", – сказал Загрутдинов.

В департаменте отметили, что на первом этаже здания расположатся различные объекты инфраструктуры – магазины, кафе, спортивные клубы, салоны красоты и детские кружки, а также офисные и технические помещения. Вестибюли жилой части оборудуют колясочными, кладовыми, помещениями для консьержей и почтовыми ящиками.

В здании установят современные грузопассажирские лифты грузоподъемностью 1 тонна с тактильными и визуальными средствами информации. Также дом будет оснащен видеонаблюдением, охранной и противопожарной системами. Двор озеленят и оборудуют детской и спортивной площадками, а также зоной отдыха.

Накануне Сергей Собянин осмотрел первую новостройку в Гольянове, возведенную в рамках программы реновации. Новый дом расположен по адресу Щелковское шоссе, 71. Градоначальник выразил надежду, что все дома будут высокого качества, а в случае обнаружения новоселами недостатков все недочеты будут устранены.

"Это наш город": в 2022 году планируется расселить 37 тыс участников программы реновации

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