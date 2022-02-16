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Сергей Собянин рассказал о пяти крупных проектах программы "Мой район" в СВАО. Об этом он написал в блоге на персональном сайте.

"Продолжаю делиться планами благоустройства на 2022 год в рамках программы "Мой район". Сегодня расскажу о пяти крупных проектах, которые будут реализованы в Северо-Восточном округе", – указал Собянин.

По словам мэра, в Свиблове благоустроят скверы на Снежной улице и улице Седова.

Зеленое пространство на Снежной улице пользуется популярностью среди местных жителей. Годом ранее там реконструировали территорию Капустинского пруда. В сквере же появится променад со спусками к воде и беговой дорожкой. Кроме того, там установят садовые качели, спортивные и детскую площадки.

Отдельно будет расположено функциональное пространство для проведения культурных и досуговых мероприятий.

Сквер на улице Седова ведет к реке Яузе и является востребованным прогулочным маршрутом. Во время реконструкции там обновят дорожки, а также добавят детские площадки и зоны для тихого отдыха. Для удобства горожан установят садовые качели и новые лавочки.

Отличительная особенность территории – расширение озеленения. В сквере появится альпийская горка с декоративным цветником, а также новые деревья и кустарники.

В Бабушкинском районе Москвы будет проведено благоустройство сквера "Знаки зодиака". Раньше украшением зеленой территории были 12 оригинальных металлических скульптур, но прилегающее пространство остается пустынным. В ходе модернизации там разместят детские и спортивные площадки (в том числе для стритбола), а также беговую дорожку.

В столичном районе Бибирево будет модернизировано общественное пространство, расположенное в границах улиц Мелиховской, Белозерской и Лескова. Общая площадь составляет более шести гектаров. В обновленном парке появится прогулочный маршрут со смотровой площадкой и зонами тихого отдыха.

Кроме того, горожанам предложат благоустроенные игровые, тренажерные и детские площадки. Отдельную площадку получат и хозяева собак: для питомцев будет доступно пространство с необходимым оборудованием для дрессировки.

Наконец крупный проект реализуют в Южном Медведкове. Благоустройство затронет квартал в границах улиц Сухонской и Молодцова, проездов Шокальского и Дежнева. Местные жители попросили обновить уже существующие площадки для отдыха и спорта, а также провести озеленение. Данные работы будут проведены летом 2022 года.

Программа "Мой район" на текущий год подразумевает благоустройство восьми школьных территорий по Москве. Работы включают в себя обновление детских и игровых площадок, а также спортивные комплексы со стадионами. Также планируется создать зоны отдыха для школьников и модернизировать контейнерные площадки.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии транспортного каркаса столицы в 2022 году. По словам градоначальника, планируется построить 91 километр дорог, в том числе 19 эстакад, мостов, тоннелей и 10 внеуличных пешеходных переходов.

