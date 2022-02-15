Собянин решил включить часть промзоны Южный порт в состав "Технополиса "Москва"

12:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин принял решение о расширении площадки "Технополиса "Москва" в Печатниках. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
На расширение особой экономической зоны выделили 616,5 миллиона рублей. Эти средства направят на приобретение прав аренды земельных участков, расположенных в районе пересечения улицы Южнопортовой, Шоссейного и 3-го Угрешского проездов.
"Максимальные параметры застройки указанных земельных участков составляют 145 тысяч квадратных метров производственных площадей, что позволит создать 1 800 рабочих мест. Предполагаемый объем частных инвестиций – 3,7 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.
"Технополис "Москва" был создан в 2006 году. К настоящему времени он состоит из пяти площадок площадью 223 гектара. Общий объем инвестиций превысил 59 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что весной в "Технополисе "Москва" откроется предприятие по производству медицинских тестов. Ежемесячно оно будет выпускать порядка 12 миллионов диагностических наборов.
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