Собянин осмотрел построенный по программе реновации дом в Гольянове

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Сергей Собянин осмотрел новостройку в столичном районе Гольяново, возведенную по программе реновации.

"С этим домом началась программа реновации в Гольянове. Еще два дома строятся. Один построен будет уже в этом году. Следующий – в 2023 году. Потом уже, после сноса пятиэтажек, – вторая волна, третья волна. И все дома в Гольянове, которые необходимо, все будут построены", – сказал мэр в ходе общения с будущими жильцами.

Градоначальник выразил надежду, что дома будут высокого качества, а в случае обнаружения новоселами недостатков, все недочеты будут устранены.

Новый дом расположен по адресу Щелковское шоссе, 71.

Ранее сообщалось, что около четырех тысяч семей переедут в новые дома по программе реновации в столичном районе Гольяново. Всего по программе реновации в Гольянове планируется снести и расселить 101 дом, где проживают 25,3 тысячи человек.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что с начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию миллион квадратных метров недвижимости. В общей сложности в нынешнем году в Москве планируют ввести в эксплуатацию 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

