Миллион квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию миллион квадратных метров недвижимости. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С начала года в городе введено в эксплуатацию 1 миллион квадратных метров различной недвижимости, при этом более половины объема приходится на жилье. Так, было введено 558 тысяч "квадратов" жилой площади", – сообщил Бочкарев.

Кроме того, ввели в эксплуатацию в столице и шесть социальных объектов. Речь идет о двух детских садах, двух спортивных объектах, а также по одному объекту здравоохранения и культуры. Еще восемь зданий, введенных в эксплуатацию, являются объектами коммерческой недвижимости. В их числе – административно-деловое здание, гостиница, складское сооружение и другие объекты.

В общей сложности в 2022 году в Москве планируют ввести в эксплуатацию 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

"О повторении рекорда прошлого года говорить пока рано, но комплексное освоение территорий ТиНАО, развитие бывших промзон, которые занимают пятую часть города в пределах МКАД, и программа реновации способствуют тому, чтобы план был вновь перевыполнен", – убежден Бочкарев.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что спрос на городскую недвижимость по итогам 2021 года вырос в полтора раза. Так, в прошлом году на торгах реализовали свыше 11,6 тысячи объектов городской недвижимости, тогда как в 2020 году состоялось 7,1 тысячи торгов.

