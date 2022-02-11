Больше тысячи объектов недвижимости реализовали на торгах в Москве в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Больше тысячи объектов недвижимости в Москве, в том числе квартир и машино-мест, продали или сдали в аренду в ходе торгов в январе. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
"Покупка и аренда недвижимости у города пользуется популярностью среди горожан, в том числе представителей бизнеса. За первый месяц этого года удалось реализовать 1 023 объекта. В прошлом году в этот же период было продано и сдано в аренду в три раза меньше – 332 единицы", – сказал глава комплекса Владимир Ефимов.
Он добавил, что большая часть лотов пришлась в минувшем месяце на машино-места – их реализовали больше 700. В пресс-службе предположили, что трехкратный рост обусловлен постепенным восстановлением экономики и платежеспособности населения города.
Глава департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков между тем отметил, что ежегодно растет число участников городских аукционов недвижимости. В прошлом году конкуренция за лот составляла в среднем 12 человек, сегодня этот показатель увеличился до 14 человек.
Уточняется, что в прошлом году на торгах было реализовано порядка 11,6 тысячи объектов городской недвижимости, что более чем в 1,5 раза больше показателя 2020 года.
Ранее Владимир Ефимов рассказал, что столичные образовательные, медицинские, социальные и юридические учреждения сэкономили в сумме около 6 миллиардов рублей благодаря льготной аренде нежилой недвижимости в Москве. В настоящее время по сниженной ставке снимают помещения порядка 1,5 тысячи организаций.
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