Ефимов рассказал о создании в Москве еще пяти промышленных технопарков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пять технопарков появятся в Москве по программе создания мест приложения труда за пределами ТТК. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

По словам заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, благодаря реализации этих проектов в столице появятся свыше 8 400 рабочих мест.

"Общий объем частных инвестиций в проекты составит почти 17 миллиардов рублей", – рассказал Ефимов.

Один из промышленных технопарков возведут в поселении Марушкинском в ТиНАО к январю 2024 года. Объект составит площадь не менее 14 500 квадратных метров. Объем инвестиций в технопарк составит более 550 миллионов рублей.

Более четырех миллиардов рублей вложат в создание технопарка свыше 100 000 квадратных метров в Зеленограде. Первая очередь строительства объекта будет завершена к июлю 2023 года, а вторая – к октябрю 2026 года.

"Еще один промышленный технопарк в Молжаниновском районе возведет специализированный застройщик. По условиям соглашения инвестор вложит в реализацию проекта 1,1 миллиарда рублей, а взамен получит льготу при строительстве домов в составе жилого комплекса на Ленинградском шоссе", – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Площадь технопарка составит 20 700 квадратных метров. Благодаря сдачи объекта в октябре 2024 года будет организовано дополнительно 600 рабочих мест.

Еще одна компания возведет сразу два промышленных технопарка. Один из них появится на территории бывшей промзоны Бутово. На объекте площадью 57 400 квадратных метров смогут работать 2 200 человек. Еще один технопарк возведут в деревне Шахово Троицкого административного округа. Производство разместится на площади 59 600 квадратных метров, а офисы займут 13 600 квадратных метров. Объект обеспечит работой 2 830 человек.

На сегодняшний день Москва заключила 17 соглашений по программе создания мест приложения труда. Общий объем инвестиций в проекты составит 83,4 миллиарда рублей. Технопарки смогут обеспечить рабочими местами 29 700 человек.

Директор городского агентства управления инвестициями Артем Барашев отметил, что при рассмотрении проектов анализируется соотношение жилой и коммерческой недвижимости в районах, где планируется строительство мест приложения труда.

"Их дефицит наблюдается не только в ТиНАО, но и в пределах МКАД – в Зябликове, Марьине, Братееве. Выбор района влияет на объем льготы, которую московское правительство предоставляет инвестору: она больше там, где выше дисбаланс между жильем и местами приложения труда", – пояснил Барашев.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие годы за пределами Третьего транспортного кольца появятся почти 30 тысяч рабочих мест. Градоначальник подчеркнул, что по соглашениям с инвесторами строится не только жилье, но и коммерческая недвижимость, социальные объекты, новые производства. В обмен на это инвесторам предоставляются финансовые льготы.

