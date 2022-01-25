В Зеленограде создадут экологичный промышленно-строительный комплекс – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Восточной коммунальной зоне Зеленограда построят экологичный промышленно-строительный комплекс, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Для строительства город выделит земельные участки общей площадью около 17 гектаров.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, комплекс займет 80 тысяч квадратных метров. Здесь появятся производственные объекты, где будут выпускать разнообразную продукцию: от элементов благоустройства до кемперов.

В городе создадут 660 новых рабочих мест. Застройщик вложит в реализацию проекта 2,25 миллиарда рублей. На территории будущего комплекса появится экологичное предприятие по выпуску материалов премиум-класса, имитирующих натуральный камень, керамики, архитектурного бетона и кирпича, внедорожных жилых кемперов, светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, элементов благоустройства, сантехнических модулей для жилых домов.

Землю для создания строительно-промышленного комплекса предоставят инвестору в аренду на шесть лет без проведения торгов.

Отмечается, что компания-инвестор сотрудничает с городом и в других проектах. К примеру, в рамках программы по созданию мест труда. В ноябре с этой компанией подписали два соглашения о строительстве важных инфраструктурных объектов за пределами Третьего транспортного кольца.

В рамках первого инвестор построит деловой центр площадью 56 тысяч квадратных метров на северо-западе города. Инвестиции в строительство составят 7,4 миллиарда рублей. Благодаря этому на улице Шеногина появится административное здание, где смогут работать порядка 1,7 тысячи человек.

В рамках второго соглашения в Молжаниновском районе на севере Москвы возведут промышленный технопарк площадью 20,7 тысячи квадратных метров, где создадут 600 рабочих мест.

Подписанные соглашения позволят создать в городе более двух тысяч рабочих мест. Москва, согласно условиям программы, предоставит застройщикам льготы по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства многоквартирных домов.

Ранее в Москомстройинвесте сообщили, что на юго-востоке Москвы появится многофункциональный центр с торговыми помещениями и офисами.