Инновационный центр построят в районе Аэропорт

10:58
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В столичном районе Аэропорт возведут инновационный центр для проведения научных исследований. Соответствующее решение согласовала градостроительно-земельная комиссия (ГЗК), сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Уточняется, что объект появится по адресу 3-й Балтийский переулок, владение 5.
Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, на земельном участке ориентировочной площадью 0,76 гектара разрешено построить инновационный центр для проведения научных исследований суммарной площадью около 21 тысячи квадратных метров.
Пятова добавила, что строительство центра позволит создать новые рабочие места.
Ранее сообщалось, что в Крюкове построят культурно-досуговый центр. Здание появится по адресу коммунальная зона Александровка, проезд № 624, участок 1. Площадь центра будет составлять 2,5 тысячи квадратных метров.
Первый этаж специалисты задумали как выставочное пространство, которое они разделили на несколько залов. На втором этаже оборудуют лекционные залы. На третьем этаже появится административный сектор.
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