Земельный участок в районе Косино-Ухтомском выставят на торги для строительства ТЦ

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Участок земли на востоке Москвы в районе Косино-Ухтомском будет выставлен на торги для строительства торгового центра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасию Пятову.

В пресс-службе уточнили, что Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) под руководством Сергея Собянина на заседании 19 августа одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки столицы в отношении территории по адресу улица Каскадная, рядом с владением 19 (ВАО).

Как сообщила Пятова, на данной территории площадью около 0,68 гектара планируется возвести объект торговли с общепитом суммарной площадью до 7 тысяч 480 квадратных метров.

Председатель Москомстройинвеста подчеркнула, что инвестор проекта будет определен на публичных торгах. На данный момент участок свободен от застройки.

Ранее сообщалось, что в столице проработают проекты еще семи индустриальных кварталов. По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, общий объем инвестиций в реализацию этих проектов превысит 500 миллиардов рублей.

Бюджетный эффект для города от их реорганизации составит порядка 63 миллиардов рублей в год. Будет создано более 35 тысяч рабочих мест.