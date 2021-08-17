Ефимов: еще семь индустриальных кварталов может появиться в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице проработают проекты еще семи индустриальных кварталов, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общий объем инвестиций в реализацию этих проектов превысит 500 миллиардов рублей. Бюджетный эффект для города от их реорганизации составит порядка 63 миллиардов рублей в год. Будет создано более 35 тысяч рабочих мест.

Ранее Сергей Собянин поручил ускорить сроки разработки проектов комплексного развития территорий бывших промзон. Ефимов напомнил, что сейчас в работе находится около 130 таких проектов общей площадью около 2 тысяч гектаров. Общая площадь семи новых проектов составляет более 91 гектара.

Два проекта реализуют в СВАО, остальные – в ЦАО, САО, ВАО, ЮАО и ЮВАО. Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров добавил, что в каждом будущем индустриальном квартале предусмотрена жилая, общественно-деловая застройка и создание производственных мощностей.

"Инвесторы возведут около 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Почти 2 миллиона займет общественно-деловая застройка, а 124 тысячи "квадратов" – высокотехнологичные производства. Будет построено 225 тысяч квадратных метров жилья, в том числе больше половины – 121 тысячи – в рамках программы реновации", – пояснил он.

За прошедшие 10 лет в рамках проектов реорганизации столичных промзон силами бюджета и инвесторов построили 82 соцобъекта различного назначения. Всего начиная с 2011 года в промзонах построили около 10 миллионов квадратных метров нежилой недвижимости, которая дает городу новые места приложения труда.

Примером успешного проекта редевелопмента бывшей промзоны можно отметить Октябрьское Поле. По словам Татьяны Тихоновой, генерального директора компании "РГ-Девелопмент", которая осуществляет его застройку, на этой территории создается полноценная городская среда.

Ранее сообщалось, что промзону Кунцево, ограниченную улицей Горбунова, МКАД и Бобруйской улицей, планируется реорганизовать и построить на ее территории жилые, деловые и социальные объекты.

Проект пока находится в стадии разработки. После ее завершения он будет вынесен на общественные обсуждения.