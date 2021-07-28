На юго-востоке Москвы появится многофункциональный центр площадью около 43,5 тыс кв м

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Многофункциональный центр с торговыми помещениями и офисами появится в Южнопортовом районе столицы. Об этом рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы, которую возглавляет Сергей Собянин, одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории по адресу улица Трофимова, владение 36, рядом со станцией метро "Кожуховская", – говорится в сообщении.

По словам главы комитета, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, общая площадь многофункционального центра составит 43 500 квадратных метров. Около трети наземной площади будут занимать торговые помещения, а еще треть – офисы.

Также в здании обустроят медицинский центр, автосервис, образовательный/развлекательный центр, общепит, мойку и складские помещения. Также запланировано строительство подземного паркинга.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Аэропорт возведут инновационный центр для проведения научных исследований. Соответствующее решение согласовала градостроительно-земельная комиссия (ГЗК).