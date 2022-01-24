Почти 30 тыс новых рабочих мест появится за пределами ТТК в ближайшие годы – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие годы за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) появится почти 30 тысяч рабочих мест. Об этом мэр написал в своем аккаунте в Twitter.

"Почему это важно? Исторически в Москве сложилась мощная маятниковая миграция. Город рос, люди покупали жилье за Третьим кольцом, а на работу ездили в основном в центр. За ТТК было меньше вакансий", – отметил он.

Градоначальник подчеркнул, что по соглашениям с инвесторами строится не только жилье, но и коммерческая недвижимость, социальные объекты, новые производства. В обмен на это инвесторам предоставляются финансовые льготы.

"На сегодня подписано 17 соглашений по программе создания мест приложения труда. Планируется строительство школ, садиков, технопарков, офисных и торговых площадей за ТТК. Вместе с удобными жилыми кварталами москвичи получат вакансии и сэкономят массу времени на дороге", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве реорганизуют четыре участка на территориях бывших промышленных зон Медведково, Грайвороново и Алабушево. Вложения в реорганизацию территорий превысят 65 миллиардов рублей, а поступления в бюджет составят 6 миллиардов рублей в год. Для жителей города появится более 25 тысяч новых рабочих мест.

