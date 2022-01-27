Объем инвестиций в реорганизацию промзоны Калошино составит 22 млрд рублей

09:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бывшую промзону Калошино преобразуют в современный промышленный квартал с высокотехнологичными видами производства, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, проект решения о комплексном развитии участка уже опубликован, работы проведут по программе "Индустриальные кварталы". В редевелопмент территории инвестируют почти 22 миллиарда рублей.
Новый квартал площадью 16,6 гектара ежегодно будет приносить в городской бюджет 1,5 миллиарда рублей. Там построят предприятия и общественно-деловые объекты, на которых создадут 4,2 тысячи новых рабочих мест.
Территория бывшей промзоны находится в Гольянове между улицей Бирюсинкой и 2-м Иртышским проездом. Сейчас там размещены магазины запчастей, автосервисы, мусороперегрузочная станция и склады.
По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, на территории планируется возвести более 286 тысяч квадратных метров недвижимости. Также там появятся высокотехнологичные предприятия, технопарк, бизнес-инкубатор и объект пожарной охраны.
Ранее сообщалось, что в Москве реорганизуют четыре участка на территориях бывших промышленных зон Медведково, Грайвороново и Алабушево. Вложения в реорганизацию территорий превысят 65 миллиардов рублей, а поступления в бюджет составят 6 миллиардов рублей в год. Для жителей города появится более 25 тысяч новых рабочих мест.
"Это наш город": в столице появятся около 10 тыс рабочих мест
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