Москва заключила первый электронный договор аренды земельного участка

10:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столица заключила с победителем торгов по аренде земельного участка первый электронный договор. Теперь эта часть процесса реализации городской собственности полностью перешла в цифровой формат, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
"В прошлом году по итогам торгов был заключен 71 бумажный договор аренды земельных участков общей площадью 31,2 гектара с годовой арендной платой 476,6 миллиона рублей. Первый электронный договор аренды земельного участка был оформлен в декабре", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
Он подчеркнул, что ранее в электронный вид перешли процессы продажи и аренды нежилой недвижимости на торгах, а также выкупа арендуемых помещений субъектами МСП.
Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что заключение договора в электронном виде на инвестиционном портале упрощает процесс оформления результатов сделок по покупке или аренде недвижимости для победителей торгов в столице. Опция доступна в личном кабинете.
"Здесь в том числе можно подать заявку на осмотр объекта торгов и на получение мер поддержки от города, отслеживать статус обращений, пользоваться онлайн-сервисами "Московский инвестор" и "Линия прямых обращений", – пояснил Лысенко.
В настоящее время на инвестиционном портале зарегистрировано свыше 62 тысяч личных кабинетов.
На лот с начальной ставкой годовой арендной платы в 2,8 миллиона рублей были четыре претендента, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
"В результате стоимость увеличилась в 7,3 раза. Согласно условиям договора, арендатор должен ввести объект в эксплуатацию через два с половиной года", – подчеркнул он.
Ранее Ефимов рассказал, что в 2021 году столица продала на торгах более 1,5 тысячи объектов нежилой недвижимости, что на 10% больше, чем за два прошлых года.
По его словам, с января по ноябрь 2021 года с победителями был заключен 1 561 договор купли-продажи объектов общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. Больше всего городской недвижимости (707 объектов) выкупили физические лица. Индивидуальные предприниматели выкупили 596 объектов, а юридические лица – 258.
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