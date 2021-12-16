Определены столичные районы с наименьшим числом нарушений земельного законодательства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичных районах Бескудниковском, Гагаринском, Восточном, Проспект Вернадского и Марфино зафиксировано меньше всего нарушений в земельно-имущественной сфере по итогам 2021 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что специалисты Госинспекции по недвижимости проанализировали нецелевое использование земельных участков, ограничение доступа на территорию общего пользования, неосвоение либо самозахват земельных участков, отсутствие земельно-правовых отношений.

"Условный рейтинг возглавляет Бескудниковский район, в котором зафиксировано 38 таких фактов, далее следует Гагаринский, Восточный районы и район Проспект Вернадского – 49, 54 и 59 соответственно, замыкает рейтинг Марфино с 71 нарушением", – приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского.

Он добавил, что в большинстве московских районов из 146 проверенных количество нарушений составляет от 100 до 2 000. В настоящее время ведется работа по их устранению. В работе применялись в том числе беспилотные летательные аппараты и автоматизированные алгоритмы.

Ранее сообщалось, что самые дешевые квартиры для аренды в Москве находятся в Троицке и Южном Бутове, а самая дорогая – в Хамовниках. Площадь квартиры в Троицке составляет 38 квадратных метров, она располагается на первом этаже 12-этажного дома, в Южном Бутове – 39 квадратных метров.

