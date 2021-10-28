Жители маленьких квартир в Москве рассказали об их плюсах и минусах

В России продолжает набирать популярность тренд на уменьшение средней площади возводимого жилья. В частности, в Москве на рынке новостроек впервые появились квартиры менее 10 квадратных метров. Жильцы небольших столичных апартаментов рассказали Москве 24 о неожиданных плюсах и минусах компактного проживания.



"Вряд ли решусь снова жить в таком маленьком помещении"

Веб-дизайнер Виктория Немирова

Я работаю веб-дизайнером и заочно учусь в магистратуре. Пять месяцев прожила в апартаментах площадью 18 квадратных метров рядом с Ботаническим садом. Родители купили их под сдачу в 2020 году за 5,5 миллиона рублей.

Мы сдали квартиру месяца на четыре молодому человеку с девушкой. Но потом он уехал в Китай по работе, жилье им стало не нужно. Квартира долго не сдавалась, месяца два, в силу низкой цены на недвижимость. Сейчас выгодно брать жилье в ипотеку, никто особо не хотел арендовать ее. Тогда я переехала туда на время, попробовать пожить самостоятельно, потому что отдельно особо не жила.

Квартира полностью оборудована: электроплита с двумя конфорками, вытяжка, холодильник с морозильной камерой, микроволновка, посуда. В ванной комнате совмещенный санузел с душевой, водонагреватель и стиральная машина. Есть спальное место на втором уровне размером 150 на 200 сантиметров, плюс раздвижной диван в гостиной.





Виктория Немирова веб-дизайнер Я жила больше 20 лет в своей отдельной комнате, которая больше, чем эта квартира. Но так как активно работаю, туда приходила только поспать.

Я выходила утром на работу, вечером шла в спортзал, возвращалась обратно и просто падала в кровать, и так по кругу. Приходить спать, хранить вещи в такой квартире – это вполне нормальный вариант. Но постоянно жить... Не представляю, каково было бы, если бы меня здесь настигла самоизоляция, как в прошлом году. Можно было бы сойти с ума в четырех стенах, это тяжело.

В целом лично у меня не было психологических трудностей жить в маленькой квартире.





Виктория Немирова веб-дизайнер Единственное, первое время было странно спать на втором этаже. Просыпаешься, а перед тобой потолок, как будто ты в поезде на верхней полке. Но к этому привыкаешь, сейчас нормально.

Было неудобно белье перестилать. Простыни, например, на карачках менять – это такое себе развлечение. К слову, сам потолок на втором уровне мягкий, как натяжной. Даже если ударишься, он самортизирует.

В целом физических неудобств от квартиры не возникало, я девушка миниатюрная, рост 160 сантиметров. Но вот мои друзья впечатлились. Здесь санузел приземистый, человеку ростом 180 сантиметров потолок будет впритык.

Зато из неожиданных плюсов за счет небольшого пространства в апартаментах оказалось меньше грязи и пыли. Квартира родителей – 100 метров: четыре комнаты, кухня, два санузла, балкон, у меня еще два кота. Все это убирать занимает два часа. Здесь же 20 минут пропылесосить. Я даже не стала разоряться на робот-пылесос, потому что быстрее и качественнее сама сделаю.

Сейчас я переехала обратно к родителям, потому что мечтаю о квартире в 100 квадратных метров на Фрунзенской набережной, надо поубавить аппетиты в плане своих нынешних трат. Пытаюсь накопить первый взнос на ипотеку.





Виктория Немирова веб-дизайнер Жизнь в апартаментах – это интересный опыт, это было весело, какая-то самостоятельность. Но если у меня будет выбор, я вряд ли решусь снова жить в таком маленьком помещении.

Сейчас квартиру снова сдали, там живет айтишник. Он один, ему до 30 лет, работает. Предполагаю, что ему комфортно, а что еще нужно молодому парню? Квартиру сдавали через соцсети. В комментариях многие стебались над маленькой площадью. Но на удивление все равно запросы есть. В любом случае спрос рождает предложение.



"Это не какая-нибудь конурка"

Художница Мария Науменко

Мы с мужем купили квартиру на 26 квадратных метров в бывшем заводе "Компрессор" в районе Лефортово. В ближайший месяц мы туда переезжаем. Это административное здание 1950-х годов. Часть завода в наши дни стала студией для съемок кино с павильонами, а административное здание сделали апартаментами.

В целом это прямоугольник почти 7 на 4 метра, с душевой кабиной на 4 "квадрата" и чуть-чуть меньшей прихожей, над которой сделана антресоль с лестницей наверх.





Мария Науменко художница В помещении высокие потолки – 3,8 метра. Здесь есть гигантское окно практически во всю стену. Из-за этого помещение достаточно светлое и выглядит широким.

Мы сейчас живем в коммуналке, у нас комната – 15 квадратных метров. После этого квартира в 26 "квадратов", имеющая свой санузел и второй этаж, – это не какая-нибудь конурка. Высокие потолки и правильный дизайн – 90% комфорта проживания. Для меня важнее внутреннее содержание, освещение и цвет стен, нежели размеры комнаты. В своей коммуналке я писала холсты максимум 2 на 1,5 метра и гигантские иконы. Все образы в голове.

На втором этаже получается зона 1,3 метра в высоту и площадью 2 на почти 4 метра. Продавцы апартаментов, видимо, предполагали, что это может быть спальней. Я планирую здесь сделать гардеробную, библиотеку и рабочее место для компьютера. Потому что сидеть там удобно, а стоять – нет.

Мои знакомые терпимо отнеслись к нашей покупке, разве что посмеивались по доброму. При этом некоторые друзья мужа высокомерно себя повели, например говорили: "Слишком маленькая", "Не можете позволить себе нормальное жилье", "Как вы там будете жить". В основном так отреагировали те, кто живет с родителями или в квартирах, доставшихся им от бабушек, дедушек.





Мария Науменко художница Но ни один человек, который брал себе жилье сам, не кинул камень в наш огород, они понимают, чего это стоит.

Мои родители, москвичи, зовут жить к себе. Но это неправильно, на мой взгляд. Взрослый человек не может жить с родителями. Как минимум от этого портятся с ними отношения.

Апартаменты нам обошлись относительно недорого – в 4,5 миллиона рублей. Мы брали их без ремонта, потому что вариант с ним, который предлагали, меня как дизайнера не устраивает. В квартире была лишь проведена вода, электричество без разводки и антресоль. Мы закупили стройматериалы, все, что касается электрики и сантехники, нам сделали рабочие на заказ. Осталось покрасить стены и положить ламинат. Это мы в ближайший месяц сделаем своими силами.

В наших апартаментах только душ, ванны нет. Я люблю душ, а мой супруг очень переживал из-за отсутствия ванны. Мы пришли к компромиссу и купили на AliExpress раскладную полнометражную ванну. Силиконовая каркасная ванна – идеальное решение, потому что она не нужна каждый день.

Для меня близость к центру – принципиальный момент, в частности, еще потому, что жилье в Лефортове будет только дорожать. Мы не планируем всю оставшуюся жизнь провести в этих апартаментах. Года через 4–5 продадим их и мою коммуналку, возможно, купим что-то еще.



"Мой полет шире и больше"

Дизайнер Денис Нони

Я переехал в Москву из Екатеринбурга в прошлом году. Моей первой квартирой стали апартаменты площадью 19 квадратных метров в бывшей гостинице "Алтай" в районе метро "Владыкино". Я прожил в них с января по август, то есть 8 месяцев.





Денис Нони дизайнер Изначально я был очарован квартирой, но в итоге у меня остались довольно негативные впечатления от нее.

Апартаменты были двухуровневые, там абсолютно новый ремонт, квартира полностью укомплектована. Это маленькое и высокое помещение с потолками 3,2 метра. Спальное место было оборудовано наверху, но высота позволяла там только сесть, и я много раз бился головой. Во-вторых, залезать на кровать приходилось на коленях. Месяца через два мне стало неуютно и скучно возвращаться домой, потому что я был стеснен.

Тут же кухня, туалет, диван, телевизор и лестница на второй этаж – это очень сильно давило на меня. Я въехал в эти апартаменты, которые мне стоили 40 тысяч рублей в месяц, мне в них было некомфортно, у меня не было простора. Возможно, это связано с тем, что я творческий человек, мой полет шире и больше.

У меня колоссальное количество одежды. Она была засунута по каким-то углам, с учетом того, что я еще не все в Москву перевез. Ее некуда было складывать, все было завалено. Чтобы погладить какую-то вещь, тут же стояла гладильная доска и утюг.





Денис Нони дизайнер У меня началась бессонница, потому что я не чувствовал себя психологически под защитой.

Маленькие апартаменты я больше не сниму. Если бы меня отправили в командировку и максимум на неделю, то да. Сейчас я живу один в трехкомнатной квартире площадью 81 квадратный метр с видом на МГУ, на Ленинском проспекте. В ней есть психологическое разделение: отдельная кухня, спальня, отдельная гостиная. Это намного комфортнее для меня. У тебя появляется свое пространство – ты психологически расслабляешься.

