Эксперт назвал самые дешевые и дорогие квартиры для аренды в Москве

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Фото: depositphotos/shock
Самые дешевые квартиры для аренды в Москве находятся в Троицке и Южном Бутове, а самая дорогая – в Хамовниках. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на главу аналитического центра "Циан" Алексея Попова.
Площадь квартиры в Троицке составляет 38 квадратных метров, она располагается на первом этаже 12-этажного дома, в Южном Бутове – 39 квадратных метров. В обоих случаях квартиры меблированы, а проживание обойдется в 20 тысяч рублей в месяц, однако в последнем квартира продается, при этом пожить в ней можно как минимум месяц.
Снять жилье в пределах от 21 до 23 тысяч рублей можно в Лосиноостровском районе столицы, поселении Новофедоровском, а также в Зеленограде.
Наиболее дорогая арендная квартира расположена в Хамовниках. Пентхаус площадью 435 квадратных метров с отделкой и мебелью в ЖК "Кристалл Хаус" обойдется в 7,2 миллиона рублей в месяц. За эту сумму в распоряжении жильца будут кухня-столовая, гостиная, хозяйская зона со спальней, детская зона с тремя спальнями, несколько ванных комнат и лоджий, 20-метровая терраса на крыше.
Следующая по стоимости найма квартира находится в ЖК "Резиденция Чистые Пруды" в Басманном районе. На площади 920 квадратных метров располагаются четыре спальни, столовая, кабинет, сауна, винный погреб, спортзал и бассейн. За месяц проживания в ней придется заплатить 3,6 миллиона рублей.
Ранее эксперт рассказала о главных уловках при покупке и аренде жилья. По словам специалиста, когда жилье показывают днем, это может говорить о высоком уровне шума в квартире, который продавцы хотят скрыть, заглушая его обычным дневным шумом с улицы.
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