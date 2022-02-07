Ефимов: московские предприниматели сэкономили на льготной аренде почти 6 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные образовательные, медицинские, социальные и юридические учреждения сэкономили в сумме около 6 миллиардов рублей благодаря льготной аренде нежилой недвижимости. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"По инициативе мэра Москвы город оказывает бизнесу и некоммерческим организациям всестороннюю поддержку. Одна из мер – это сниженные ставки на аренду нежилых помещений. Ежегодно ею пользуются свыше 1,5 тысячи организаций, занимающих более 500 тысяч квадратных метров городских помещений. В 2021 году предприниматели сэкономили 5,9 миллиарда рублей", – рассказал заммэра по вопросам по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Помощь от города предоставляется организациям, которые до этого арендовали помещения без торгов, – для них предусмотрена минимальная ставка, которая в текущем году представляет 5 тысяч и 3,8 тысячи рублей за квадратный метр в зависимости от площади помещения и его назначения. Например, минимальную ставку могут получить предприятия, которые снимают помещение меньше 300 квадратных метров, занимаются социально значимой деятельностью или предоставляют работу инвалидам – их должно быть не меньше половины от всего штата персонала.

Помимо этого, в столице действует программа "1 рубль за 1 квадратный метр". Она предусматривает, что организация, победившая в торгах, должна отреставрировать старинное здание, которое собирается арендовать, после чего она сможет платить за него по годовой ставке один рубль за квадратный метр. Аналогичная программа существует в отношении образовательных организаций, однако им для получения такой низкой ставки нужно выполнить несколько требований столичного департамента образования и науки.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, льготную аренду в Москве получают порядка 1,5 тысячи предприятий, из них больше 40% приходятся на общественные объединения, медицинские и социальные организации.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что в 2021 году спрос на городскую недвижимость в Москве вырос в полтора раза. Он отметил, что в прошлом году город реализовал на торгах свыше 11,6 тысячи объектов городской недвижимости, тогда как годом ранее состоялось 7,1 тысячи торгов.

