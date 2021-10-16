Бочкарев: 24 дома передадут под заселение по программе реновации до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца года в рамках программы реновации под заселение планируется передать 23 жилых дома. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"До конца года по программе реновации начнется заселение 23 новостроек в девяти административных округах столицы", – цитирует его пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Бочкарев уточнил, что новое жилье получат около 15 тысяч горожан из 68 домов. А всего в текущем году, по его словам, планируется начать переселение 36 тысяч москвичей.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин между тем добавил, что в октябре начнут заселять первые четыре дома. Они расположены в Головинском районе, в Зюзино, Проспекте Вернадского и в Троицке. Затем, в ноябре, в еще шесть новостроек начнут заезжать жители районов Гольяново, Рязанский, Люблино и Хорошево-Мневники.

По мнению председателя Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Валерия Теличенко, новые дома улучшают качество жизни не только тех, кто в них переезжает, но и жильцов соседних зданий. Это происходит за счет создания новых общественных пространств, развития внутрирайонных дорог и строительства социальных объектов.

Ранее Бочкарев заявил, что в период с 2022 по 2024 год в Москве за счет средств городского бюджета планируется построить 213 объектов социальной инфраструктуры. Речь в том числе идет о спортивных сооружениях, объектах культуры и программы "Безопасный город".

