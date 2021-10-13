Бочкарев: более 200 социальных объектов планируем построить в Москве в 2022–2024 годах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве за счет средств городского бюджета планируется построить свыше 200 объектов социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"На период с 2022 года до конца 2024 года в Москве запланировано построить 213 новых объектов социальной инфраструктуры: здравоохранения, образования, спорта, культуры и так далее", – рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

По его словам, планируется возвести 27 объектов культуры, 31 спортивное сооружение, 27 объектов в рамках программы "Безопасный город" и пять объектов социальной поддержки.

Ранее правительство утвердило Адресную инвестиционную программу, которая содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета.

Для реализации городских жилищных программ за три года планируется построить 5,5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 5 миллионов "квадратов" по программе реновации. Вместе со строительством жилья в кварталах реновации продолжится возведение необходимой социальной инфраструктуры.