До конца 2024 года в Москве планируется построить 35 станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца 2024 года планируется открыть 35 новых станций и 76 километров линий Московского метрополитена, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в течение оставшихся месяцев текущего года в столице планируется завершить строительство 17,5 километра линий метро и 9 станций, а также закончить реконструкцию станции "Каховская".

Заммэра уточнил, что в последующие три года планируется построить еще 58,5 километра линий и 25 станций. Приоритетной задачей при этом останется завершение строительства Большой кольцевой линии метро, отметил Бочкарев.

Также продолжится реализация других проектов столичного метростроения. В частности, это строительство новой, Троицкой линии, продление существующей Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково, Сокольнической – до станции "Потапово", Люблинско-Дмитровской линии – до поселка Северного.

Кроме того, стартует строительство новых Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро, а также участка продления Арбатско-Покровской линии в Гольянове, заключил Бочкарев.

Ранее Сергей Собянин утвердил Адресную инвестиционную программу, которая содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета.

Крупнейшим разделом АИП является развитие транспортной инфраструктуры, причем как по объему затрачиваемых средств, так и по ожидаемым результатам. Планируется завершить строительство Большой кольцевой линии, которая станет основой для дальнейшего развития сети метро на ближайшие 50–70 лет.

Также за указанный период планируется ввести 285,6 километра дорог, 89 искусственных сооружений и 50 пешеходных переходов. В ближайшие три года завершится строительство Северо-Восточной хорды и основных участков Юго-Восточной хорды и Южной рокады.