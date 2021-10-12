Правительство утвердило Адресную инвестиционную программу Москвы на 2022–2024 годы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Правительство Москвы утвердило Адресную инвестиционную программу, которая содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Программа сохраняет преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы, определенные в 2011 году. За период 2022–2024 годов планируется построить и ввести в эксплуатацию свыше 700 городских объектов.

Крупнейшим разделом АИП является развитие транспортной инфраструктуры, причем как по объему затрачиваемых средств, так и по ожидаемым результатам. Планируется ввести 58,5 километра линий, 25 станций и три электродепо Московского метрополитена.

Планируется полностью завершить строительство Большой кольцевой линии, которая станет основой для дальнейшего развития сети метро на ближайшие 50–70 лет. На карте метро появится новая, Троицкая линия, головной участок которой будет открыт в 2024 году.

Также за указанный период планируется ввести 285,6 километра дорог, 89 искусственных сооружений и 50 пешеходных переходов. В ближайшие три года завершится строительство Северо-Восточной хорды и основных участков Юго-Восточной хорды и Южной рокады.

Для реализации городских жилищных программ за три года планируется построить 5,5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 5 миллионов "квадратов" по программе реновации.

Вместе со строительством жилья в кварталах реновации продолжится возведение необходимой социальной инфраструктуры. В 2022–2024 годах планируется завершить строительство более 210 новых соцобъектов и объектов обеспечения безопасности граждан. Среди них – 78 зданий детских садов и школ, 23 поликлиники, 15 больничных корпусов, подстанция скорой медицинской помощи, 5 объектов социальной поддержки населения, 27 объектов культуры, 31 объект спорта, 27 пожарных депо, пожарно-спасательных частей.

В числе крупнейших и знаковых для Москвы объектов здравоохранения введут в эксплуатацию многопрофильный лечебный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира, лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра имени Логинова, лечебно-диагностический комплекс инфекционной клинической больницы № 1, лечебно-диагностические корпуса для оказания экстренной медицинской помощи в ряде городских больниц, объекты многопрофильной больницы в поселке Коммунарка и объекты международного медицинского кластера в "Сколково".

Вместе с обычными учебными заведениями в 2022–2024 годы планируется ввести несколько больших школ, среди которых школа на 2,1 тысячи мест с бассейном в Троицке, школа на 1,2 тысячи мест в деревне Ватутинки, школа на 1,15 тысячи мест в районе Некрасовка, школа на 1,1 тысячи мест в поселении Мосрентген.

Спортивную инфраструктуру столицы пополнят 23 ФОКа и ряд уникальных объектов, среди которых Международные центры самбо и бокса, а также теннисный центр в олимпийском комплексе "Лужники", ледовый дворец, спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут в Некрасовке, серфинг-парк "Волна", дворец тенниса в составе Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча.

В ближайшие три года завершится строительство значительной части объектов национальной инновационной инфраструктуры – научно-образовательного центра МГУ "Воробьевы горы" и Национального космического центра.

Финансирование АИП в 2022–2024 годах запланировано в объеме 2 177,4 миллиарда рублей, в том числе в 2022 году – 727 миллиардов рублей, 2023 году – 711,9 миллиарда рублей, 2024 году – 738,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что треть Адресной инвестиционной программы в столице направляется на строительство объектов социальной инфраструктуры. В развитие города значительный вклад вносят инвесторы – порядка 40% соцобъектов строятся за счет внебюджетных средств.