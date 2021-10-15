Собянин рассказал о столичных дворах, спроектированных вместе с горожанами

19:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице появились первые два двора, спроектированные совместно с местными жителями в рамках программы "Проектируем район", сообщил Сергей Собянин.
"В Москве появились первые дворы, спроектированные вместе с горожанами. Будущий облик дворовых территорий москвичи сначала обсуждали на собраниях жильцов и на встречах с архитекторами", – написал мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Собянин отметил, что жители двора на улице Академика Скрябина в Кузьминках попросили проектировщиков учесть особенности рельефа местности. Специалисты перенесли спортивную коробку с неровного участка, а на естественной возвышенности обустроили детскую площадку с навесами и скамейками. Также во дворе был проложен кольцевой маршрут для прогулок, пробежек и велопоездок.
"Сейчас в проекте "Проектируем район" 17 дворов и три сквера. Из первых пяти пилотных дворов два уже готовы, в трех работы закончим до конца года. Всем нравится идея, потому что жителям виднее, что должно быть у них во дворе. Дальше оценим результаты проекта и решим его дальнейшую судьбу", – заключил Собянин.
Ранее специалисты приступили к работам по благоустройству Калитниковского пруда в Таганском районе Москвы. Из водоема планируется извлечь около 23 тысяч кубических метров ила, а затем сформировать новую форму дна и водоупорный слой для избежания водопотери.
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