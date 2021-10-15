Бочкарев: началось благоустройство территории от станции метро "Сокольники" до парка

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты приступили к благоустройству территории около станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"От станции метро ко входу в парк "Сокольники" будет проложена аллея, высаженная липами и многолетними растениями, с клумбами-скамейками. У жителей района Сокольники и посетителей парка появится удобное общественное пространство", – рассказал заммэра.

Он отметил, что участок будет разделен на главную широкую аллею и две тенистые аллеи по бокам. Площадь озеленения составит около 2,5 тысячи квадратных метров.

"Основная часть клумб будет оформлена барбарисом, а также горной сосной, туей и другими сортами хвойных растений", – добавил Андрей Бочкарев.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов подчеркнул, что в единую композицию аллеи интегрируют пять вентиляционных киосков. А там, где специалисты не смогут провести озеленение из-за пролегающих под землей инженерных коммуникаций, установят архитектурные инсталляции и создадут площадки для проведения мероприятий.

Ранее сообщалось, что до конца года завершится первый этап благоустройства около станции БКЛ "Аминьевская". Уже выполнено более половины запланированных работ на Очаковском шоссе, части Матвеевской улицы и Проектируемом 3631-м проезде. Там убрали под землю воздушные кабельные линии, проложили дополнительную ливневую канализацию и установили бордюрный камень. Кроме того, завершается устройство тротуаров с асфальтовым и плиточным покрытием и газона.