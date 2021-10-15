Бочкарев: началось благоустройство территории от станции метро "Сокольники" до парка

16:30
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Специалисты приступили к благоустройству территории около станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"От станции метро ко входу в парк "Сокольники" будет проложена аллея, высаженная липами и многолетними растениями, с клумбами-скамейками. У жителей района Сокольники и посетителей парка появится удобное общественное пространство", – рассказал заммэра.
Он отметил, что участок будет разделен на главную широкую аллею и две тенистые аллеи по бокам. Площадь озеленения составит около 2,5 тысячи квадратных метров.
"Основная часть клумб будет оформлена барбарисом, а также горной сосной, туей и другими сортами хвойных растений", – добавил Андрей Бочкарев.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов подчеркнул, что в единую композицию аллеи интегрируют пять вентиляционных киосков. А там, где специалисты не смогут провести озеленение из-за пролегающих под землей инженерных коммуникаций, установят архитектурные инсталляции и создадут площадки для проведения мероприятий.
Ранее сообщалось, что до конца года завершится первый этап благоустройства около станции БКЛ "Аминьевская". Уже выполнено более половины запланированных работ на Очаковском шоссе, части Матвеевской улицы и Проектируемом 3631-м проезде. Там убрали под землю воздушные кабельные линии, проложили дополнительную ливневую канализацию и установили бордюрный камень. Кроме того, завершается устройство тротуаров с асфальтовым и плиточным покрытием и газона.
На БКЛ испытали еще один участок
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: