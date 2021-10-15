На юге столицы появился спорткластер для любителей экстремального спорта

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы "

Спорткластер для любителей экстремального спорта появился на юге столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

"В парке "Сосенки" в районе Царицыно на территории более 6 гектаров оборудовали памп-трек, скейт-парк и BMX-площадку, а также сделали каток с искусственным льдом и воркаут-зону. Для ребят разных возрастов обустроили детские площадки с качелями, горками, батутами, веревочным аттракционом и небольшой тарзанкой, установили мини-панда-парк для малышей", – говорится в сообщении.

Кроме того, была обновлена дорожно-трорпиночная сеть, появились скамейки для отдыха и более 120 новых опор освещения. Специалисты привели в порядок площадку для выгула собак. На территории дополнительно высадили более 1,3 тысячи кустарников и почти 70 деревьев, привели в порядок газоны, высадили живую изгородь и разбили цветники.

Ранее специалисты приступили к работам по благоустройству Калитниковского пруда в Таганском районе Москвы. Из водоема планируется извлечь около 23 тысяч кубических метров ила, а затем сформировать новую форму дна и водоупорный слой для избежания водопотери.