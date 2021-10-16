Андрей Бочкарев: новый участок Калининско-Солнцевской линии готов почти на 40%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Готовность строящегося участка Калининско-Солнцевской линии столичного метро составляет 37%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, монолитные конструкции станции "Пыхтино" выполнены на 58%, ведутся работы по укладке монолита на станции "Внуково", где параллельно с началом возведения основных конструкций завершается вынос из зоны строительства сетей связи.

Бочкарев отметил, что перегонные тоннели между станциями "Пыхтино" и "Рассказовка" пройдены на 60%. Завершить их строительство планируется в 2023 году.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что специалисты завершают строительство метромоста через реку Ликова между станциями "Внуково" и "Пыхтино".

Ранее Бочкарев сообщил, что 90 процентов москвичей должны быть обеспечены метро в шаговой доступности. По его словам, приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры в городе остается строительство метро.

Он также заявил, что единый транспортный каркас Москвы может быть сформирован до 2024 года.

