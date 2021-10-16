В Москве построят 35 станций метро до конца 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице до конца 2024 года построят 35 станций и 76 километров линий метрополитена, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.



"В течение оставшихся месяцев этого года в столице планируется завершить строительство 17,5 километра линий метро и девяти станций, а также закончить реконструкцию станции "Каховская". В последующие три года предполагается построить еще 58,5 километра линий и 25 станций", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что приоритетной задачей остается завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Также специалисты строят Троицкую линию, продлевают Калининско-Солнцевскую линию до аэропорта Внуково, Сокольническую – до станции "Потапово", а Люблинско-Дмитровскую линию – до поселка Северного.

По словам Бочкарева, планируется начать строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской линии. А Арбатско-Покровскую линию планируется продлить в Гольяново.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что запуск участка БКЛ метро из десяти станций планируется в ноябре. По его словам, никогда прежде такое количество станций одновременно в метро не запускали.

Речь идет о станциях "Каховская", "Зюзино", "Воронцовская", "Новаторская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Аминьевская", "Давыдково", "Кунцевская" и "Терехово".