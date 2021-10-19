Около 4 тысяч семей переедут в новые дома по программе реновации в Гольянове

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около четырех тысяч семей переедут в новые дома по программе реновации в столичном районе Гольяново. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, слова которого приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
"В сентябре в список стартовых площадок в районе Гольяново была включена еще одна. Она находится по адресу Байкальская улица, владение 28. Всего на территории района теперь насчитывается четыре стартовые площадки общей площадью более 260 тысяч квадратных метров и этого ресурса хватит для начала расселения 3,7 тысячи семей", – сказал Левкин.
Всего про программе реновации в Гольянове планируется снести и расселить 101 дом, в которых проживают 25,3 тысячи человек.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2021 года в рамках программы реновации под заселение планируется передать 23 жилых дома.
Он уточнил, что новое жилье получат около 15 тысяч горожан из 68 домов. А всего в текущем году, по словам заммэра, планируется начать расселение 36 тысяч москвичей.
"Москва сегодня": 154 дома возвели в столице с начала программы реновации
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