Более 360 домов строят и проектируют по программе реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На данный момент в Москве по программе реновации строят и проектируют 364 дома. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

"Ведется строительство 154 жилых домов суммарной площадью 2,6 миллиона квадратных метров. Еще 210 объектов площадью 3,6 миллиона квадратных метров находятся в проектировании", – отметил он.

Заммэра добавил, что 184 дома общей площадью 2,4 миллиона квадратных метров уже введены в эксплуатацию. В новостройки заселяются 70,2 тысячи человек из 425 домов. Еще 47,6 тысячи москвичей уже отпраздновали переезд.

Ранее сообщалось, что в Нагорном районе ЮАО столицы две новостройки по программе реновации будут сданы в эксплуатацию уже в текущем году. Рядом с новым жильем для москвичей обустроят парковочные места и велодорожки. Во дворах планируют организовать зоны отдыха, спортивные и детские площадки. Возведение новостроек уже вышло на завершающий этап.