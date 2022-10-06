ФОК со спа-салоном и кафе построят в районе Строгино

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Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на улице Маршала Катукова в столичном районе Строгино. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что здание построят на месте уже существующего объекта: на имеющемся фундаменте возведут новые стены. Отделка здания будет выполнена из алюмокомпозитных панелей, а цоколь облицуют керамогранитом.

"В процессе реконструкции объекта предусмотрено строительство двухэтажного здания физкультурно-оздоровительного комплекса с подвальным этажом. На первом этаже здания для посетителей и гостей будут работать спа-салон и кафе", – рассказала глава Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Помимо спа-салона и кафе, в новом ФОК обустроят тренажерный зал, а также помещения для занятий боксом и йогой. В здании предусмотрят лифт и инфраструктуру для маломобильных посетителей, в частности тактильные полосы.

Кроме того, прилегающие территории благоустроят. Покрытие в проездах выполнят из газонной решетки, будут установлены элементы наружного освещения. Поблизости разобьют цветники, высадят деревья и кустарники.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом году в Москве открыли 14 новых спортивных объектов. В частности, он напомнил об открытом недавно ФОК "Волна" с двумя бассейнами в районе Чертаново Центральное.



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