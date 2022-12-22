На Северном речном вокзале открылся бесплатный каток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил об открытии бесплатного катка с натуральным льдом на главной площади Северного речного вокзала, передает портал мэра и правительства столицы.

Ликсутов напомнил, что пространство вокзала развивается по поручению Сергея Собянина.

"Сегодня вместе с департаментом спорта мы открыли на вокзале бесплатный каток, его площадь – более 570 квадратных метров. Посетителей ждет развлекательная программа для взрослых и детей", – заявил глава Дептранса.

В совокупности новый каток смогут посетить порядка 25 тысяч человек. В сутки объект готов принимать порядка 600 человек, которые могут воспользоваться теплой раздевалкой и пунктом проката коньков.

Для гостей катка проведут тренировки проекта "Мой спортивный район". Его также будут использовать для ледовых шоу, выступлений и детских программ.

Работать новая спортивная площадка будет до 26 февраля. Она открыта каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 22:00. Требуется предварительная регистрация.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столице откроют еще более 100 площадок для активного зимнего отдыха, расположенных в городских парках. В ноябре в них запустили 21 каток с искусственным покрытием.

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