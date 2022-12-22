Свыше 40 лыжных трасс, катки и горки открылись на природных территориях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москва/Евгений Самарин

Более 40 лыжных трасс, 10 катков с искусственным льдом, ледяные и снежные горки заработали на природных территориях столицы. Об этом рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, всю зиму будут накатывать более 40 лыжных трасс общей протяженностью порядка 133 километров для езды как классическим ходом, так и коньковым. Он уточнил, что лыжные маршруты имеют протяженность от 700 метров до 20 километров.

"Организованные трассы безопасны для лыжников и проложены так, чтобы не потревожить зимующих диких животных или случайно не повредить краснокнижные растения", – приводятся слова Кульбачевского в сообщении департамента.

В пресс-службе уточнили, что покататься на лыжах все желающие могут в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Измайлово", "Царицыно", "Тушинский", "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий", в Терлецком лесопарке, заказниках "Долина реки Сетунь" и других.



Ранее сообщалось, что в столичных парках будут включать композиции победителей 14-го сезона проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках". В числе лучших песен – композиции в жанрах соул, рок, поп, джаз, кантри и ритм-н-блюз.

Плейлист был составлен при участии жюри, в составе которого были представители музыкальной индустрии и профильные журналисты.

Проект призван познакомить горожан с творчеством молодых артистов, а для самих музыкантов участие в программе является способом повысить свою узнаваемость.



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