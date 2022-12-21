Новогодние ярмарки начнут работать на ВДНХ с 23 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новогодние ярмарки на ВДНХ начнут принимать посетителей с 23 декабря. Они будут работать по 8 января. Информация об этом появилась на официальном сайте выставочного центра.

"23 декабря на открытой площадке гастрономического пространства Restomarket и на площади Промышленности открываются новогодние ярмарки. До 8 января здесь можно будет попробовать блюда разных стран и народов", – отмечается в материале.

В свою очередь, с 2 по 8 января будет открыта русская ярмарка на площади Промышленности. Москвичи и гости столицы смогут попробовать:

блины;

московскую выпечку;

удмуртские перепечи;

пряники на палочках;

пироги.

Также для посетителей устроят концерт на свежем воздухе и проведут показ диафильмов.

Ранее сообщалось, что ГУМ-Каток и новогодняя ярмарка на Красной площади начали принимать гостей. В этом году пространство оформили в стиле русского народного промысла "Гжель". В торговых рядах продаются подарки и сувениры, созданные гжельскими мастерами, елочные игрушки и варежки.

Гостям предлагают вкусную еду и горячие напитки. И дети, и взрослые могут покататься на каруселях. Посетителей также ждут мастер-классы по хоккею и фигурному катанию от известных спортсменов.

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