Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

04 декабря, 08:15

Город

"Мой район. Навигатор": ГУМ-каток и ярмарка на Красной площади принимают гостей

"Мой район. Навигатор": ГУМ-каток и ярмарка на Красной площади принимают гостей

"Мой район. Навигатор": заселение в новый дом по программе реновации в Таганском районе

"Мой район. Навигатор": строительство Национального космического центра

Дед Мороз открыл новогоднюю почту в Центральном детском магазине

На ВДНХ начался праздник, посвященный Всемирному дню катания на коньках

На ВДНХ отметили первый в истории Всемирный день катания на коньках

Москвичи обратились в городские службы по поводу птиц, замерзших во льду

Первый в истории Всемирный день катания на коньках стартовал в РФ

Москвичам рассказали о местах для катания на лыжах

Новости часа: взрыв прогремел в жилом здании в Турции

ГУМ-каток и ярмарка на Красной площади принимают гостей. В этом году пространство оформили в стиле русского народного промысла "Гжель". Это узнаваемая синяя роспись по белому фону. В торговых рядах продаются подарки и сувениры, созданные гжельскими мастерами, елочные игрушки и варежки.

Гостям предлагают вкусную еду и горячие напитки. И дети, и взрослые могут покататься на каруселях. Посетителей также ждут мастер-классы по хоккею и фигурному катанию от известных спортсменов.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика