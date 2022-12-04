04 декабря, 08:15Город
"Мой район. Навигатор": ГУМ-каток и ярмарка на Красной площади принимают гостей
ГУМ-каток и ярмарка на Красной площади принимают гостей. В этом году пространство оформили в стиле русского народного промысла "Гжель". Это узнаваемая синяя роспись по белому фону. В торговых рядах продаются подарки и сувениры, созданные гжельскими мастерами, елочные игрушки и варежки.
Гостям предлагают вкусную еду и горячие напитки. И дети, и взрослые могут покататься на каруселях. Посетителей также ждут мастер-классы по хоккею и фигурному катанию от известных спортсменов.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор