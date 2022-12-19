Москвичам рассказали о новом плейлисте для столичных парков

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В московских парках будут включать композиции победителей 14-го сезона проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В числе лучших песен – композиции в жанрах соул, рок, поп, джаз, кантри и ритм-н-блюз. Плейлист был составлен при участии жюри, в составе которого были представители музыкальной индустрии и профильные журналисты.

"Заявки на участие в новом сезоне проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках" подали артисты из 110 городов. 50 лучших треков совсем скоро зазвучат в столичных парках", – заявил директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Специалист отметил, что проект призван познакомить горожан с творчеством молодых артистов. Для самих музыкантов участие в программе является способом повысить свою узнаваемость.

Зимний плейлист будут запускать в 13 городских парках, в частности парке "Фили", парке 50-летия Октября, парке "Красная Пресня", парке "Сокольники" и ряде других. Среди участников-победителей – коллективы Lurmish, Hehehe, "Гафт" и исполнительница Margosha.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что более 50 мероприятий пройдет в январские праздники на ВДНХ в Москве. В частности, тематические экскурсии состоятся в центре "Космонавтика и авиация", а также на катке.

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