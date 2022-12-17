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12:09

Город

Городской Wi-Fi заработал на всей территории Парка Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Парке Горького установили 24 новые дочки доступа городского Wi-Fi, теперь бесплатный интернет доступен на всей его территории. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Единое вайфай-пространство позволяет пользоваться интернетом, перемещаясь по всем локациям парка без повторной авторизации. <...> Сеть рассчитана на большие нагрузки, ведь Парк Горького ежедневно посещают тысячи горожан и гостей города", – рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

Отмечается, что новые точки доступа появились в районе центрального фонтана, на Пушкинской набережной и возле Голицынского и Пионерскоого прудов. Раньше городской интернет бы доступен на Андреевской набережной, территориях Нескучного сада и парка искусств "Музеон",

Ранее городской Wi-Fi вновь заработал на территории ВДНХ. Посетители не могли воспользоваться бесплатным интернетом с 2019 года, когда оборудование демонтировали в связи с масштабным обновлением к 80-летнему юбилею выставки.

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