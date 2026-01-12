Участники "Миллиона призов" получат больше баллов за опекунство над животными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Участники программы лояльности "Миллион призов" теперь могут получать до 7,5 тысячи баллов, оформив опеку над обитателями Московского зоопарка. Только за 2025 год пользователи программы направили в виде пожертвований на нужды животных около 240 тысяч рублей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Став опекуном, участник акции заключает годовой договор о пожертвовании, внося определенную сумму на содержание выбранного питомца сроком от квартала до года. В обмен на эту поддержку он получает ряд привилегий. К ним относятся бесплатное посещение зоопарка, фото- и видеоотчеты о подопечном, а также информация о его самочувствии и здоровье. Кроме того, на вольере животного может быть размещена табличка с именем опекуна, а информация о нем может быть опубликована на официальном сайте зоопарка и на его страницах в социальных сетях.

В наступившем году москвичам начислят увеличенное количество баллов. Оформление договора на сумму от 1,5 до 5 тысяч рублей принесет 3 тысячи баллов, от 5 до 10 тысяч рублей – 5 тысяч баллов, а за пожертвование от 10 до 20 тысяч рублей можно получить 7,5 тысячи баллов. Городские баллы начисляются один раз в год за заключение нового договора, даже если опека оформлялась и ранее. Минимальная сумма договора должна составлять не менее 500 рублей в месяц при условии оплаты сразу за квартал или за целый год.

Традиция брать под опеку животных Московского зоопарка зародилась еще в момент его основания, в 1864 году. Продолжением этой благородной традиции стала современная программа "Клуб друзей зоопарка".

Для самого зоопарка программа опеки – это важный ресурс, позволяющий сделать условия жизни животных максимально комфортными. Для жителей Москвы – это уникальная возможность осуществить детскую мечту и "приблизить" к себе экзотического питомца, будь то лев, зебра, жираф или даже бегемот.

Чтобы стать опекуном, необходимо выбрать животное на специальной странице сайта Московского зоопарка и оставить заявку. В форме нужно указать фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты для связи, а также имя будущего подопечного и нажать кнопку "Отправить сообщение". После этого следует дождаться ответа сотрудника зоопарка, подтвердить данные и обсудить сумму пожертвования. Договор согласовывается по электронной почте, а для его окончательного подписания потребуется лично приехать в зоопарк в заранее согласованное время.

Право на получение баллов программы "Миллион призов" имеют москвичи старше 18 лет, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru. Баллы начисляются один раз в год после подписания договора об опекунстве с Московским зоопарком. Они будут зачислены автоматически в течение месяца, следующего за месяцем внесения оплаты.

Программа лояльности "Миллион призов" позволяет использовать накопленные баллы за активность в городских электронных сервисах для получения самых разных товаров и услуг от организаций-партнеров, сувениров из новогодней коллекции, а также для пополнения баланса карты "Тройка" или парковочного счета в приложении "Парковки России".

Также участники программы "Миллион призов" активно поддерживают бойцам в зоне СВО. Жители Москвы перечислили уже более 114 миллионов рублей в фонд "Народный фронт. Все для победы!" через сайт программы. Фонд оказывает поддержку военнослужащим и гуманитарную помощь жителям новых и приграничных территорий.