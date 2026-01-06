Сергунина рассказала об инициативах москвичей в проекте "Город идей"

Фото: пресс-служба КОСиМП

Около 9,3 тысячи инициатив, поступивших от жителей столицы, было реализовано в разных сферах в Москве за все время работы платформы "Город идей". Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, более тысячи предложений из 9,3 тысячи инициатив москвичей удалось реализовать в прошлом году. В настоящее время на платформе существует 17 сфер, которые объединяют 67 тем.

Сергунина уточнила, что высказать свои мысли горожане могут в любое время с любого устройства. В частности, они могут предложить новые форматы культурных и молодежных мероприятий или назвать места, где можно организовать пространства для отдыха, а также оборудовать детские и спортивные площадки.

Большая часть предложений в прошлом году была высказана в рамках тематических проектов. Например, в ходе одного из них 23,5 тысячи человек рассказали, как можно улучшить рыбные рынки "Москва – на волне". Предложения затронули не только ассортимент и сезонное оформление, но и внедрение новых сервисов, а также наполнение соцсетей.

Еще 7,7 тысячи москвичей высказали инициативы по расширению программы фестиваля "Усадьбы Москвы". Кроме того, свыше 6 тысяч горожан присоединились к проекту "Время снимать кино", посвященному кинопарку "Москино".

Помимо этого, направить обращения можно в разделе "Предложить идею", который на протяжении прошлого года обновлялся и дополнялся новыми темами. В частности, там появилась категория "Домашние питомцы", которая затрагивает разнообразные аспекты создания комфортной среды для питомцев в городе.

Кроме того, в прошлом году была переформатирована молодежная рубрика, которая теперь состоит из 6 блоков. Там указаны основные направления проекта "Молодежь Москвы" – "Город Героев", "Развитие", "Карьера", "Креатив", "Дружба" и "Спорт". Благодаря этим разделам можно узнать про обучение и творческое развитие, а также про патриотические инициативы.

Подытоживая, Сергунина обратила внимание, что почти за 12 лет работы "Города идей" возможностями проекта воспользовались свыше 650 тысяч москвичей.

Помимо этого, на платформе появилась новогодняя страница, благодаря которой горожане смогут в интерактивном формате узнать об итогах работы 7 электронных проектов правительства Москвы, а также принять участие в тематических играх.

При этом знакомство с итогами будет сопровождаться рассказом Деда Мороза, который поделится интересными фактами и загадает новогодние загадки. Ответы на них спрятаны на странице. Они являются ключами к играм. За прохождение игр начисляется 700 баллов от "Миллиона призов".

