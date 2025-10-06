"Активные граждане" поучаствуют в развитии сети зарядных станций для электромобилей

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

В столице стартовало голосование по выбору мест размещения зарядных станций для электромобилей. Оно проходит в проекте "Активный гражданин", передает портал мэра и правительства Москвы.

В голосовании москвичам предлагается поделиться своим опытом использования электромобилей: рассказать, как и где им удобнее их заряжать. Также пользователи смогут сами предложить адреса для размещения новых станций и выбрать более предпочтительный способ зарядки: быстрый или медленный.

Сейчас в городе работают более 350 автомобильных зарядных станций. Все они расположены рядом с деловыми и торговыми центрами, а также с жилыми домами и позволяют зарядить машину за полчаса. Развитием сети зарядных станций проекта "Энергия Москвы" занимается департамент транспорта.

Ранее стало известно, что в Москве началось голосование по выбору названия для нового моста через Москву-реку, который соединил районы Хорошёво-Мнёвники и Филевский Парк. Жителям столицы предлагают назвать мост в честь первого в мировой истории космонавта Героя Советского Союза Юрия Гагарина. В голосовании они могут поддержать идею.